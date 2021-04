Liftunternehmen vor den Vorhang

In den heuer so schwierigen "Coronazeiten" haben die Liftunternehmen trotz großer Einbußen im Tourismus die Seilbahnen in Betrieb gehalten und damit den einheimischen Skibegeisterten und den Familien über den ganzen Winter bestens präparierte Pisten und damit Freude am Skifahren geboten. Das sei ihnen hoch angerechnet.

Ich weiß mich mit vielen Lungauern einer Meinung,

dass wir auch in der kommenden - hoffentlich besseren - Wintersaison den Liftunternehmern, dem wie immer sehr freundlichen Liftpersonal sowie den hervorragenden Pistenraupenfahrern die Treue halten werden.

Ihr alle - vor den Vorhang, danke und kräftiger Applaus! Und auf eine normale Wintersaison 2021/22!



Werner Roßmann, 5581 St. Margarethen