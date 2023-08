SPÖ-Chef Babler meinte, dass alle Seen Österreichs überall für die Bevölkerung zugänglich sein müssten, was zweierlei bedeutet - erstens müssten Tausende Grundstücksbesitzer an Seeufern enteignet werden, was in einem Rechtsstaat nicht gehen kann und darf. Und zweitens ist das linker Populismus in Reinkultur. Gerade die rot-grüne "Reichshälfte" kritisiert immer wieder den "Populismus" der Kikl-FPÖ beziehungsweise auch der Nehammer-ÖVP, beispielsweise bei der Asyl- und Flüchtlingskrise, welche aber realistisch betrachtet (mit Mut und "patriotischer Tatkraft") viel eher zu lösen ist als freier Zugang der Bürger zu den Seen. Nun, was soll man von jemanden, der mit kommunistischen Ideen "liebäugelt", schon anderes erwarten.





Manfred Waldner, 6166 Fulpmes