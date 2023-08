Linkshändigkeit wird endlich anerkannt

Endlich ein Beitrag zu diesem nicht lapidaren "Problem".

Ich (63) wurde als Linkshänderin geboren und zu einer Rechtshänderin erzogen. Eigentlich nach heutiger Sicht, ein schwerer Eingriff in die Persönlichkeitsentwicklung. Als Kind hieß es stets, die "schöne", rechte Hand zum Grüßen reichen, iss mit der rechten Hand, Nähen und Handarbeiten mit der rechten (die Lehrer konnten es nicht anders), Schreiben natürlich rechts, sogar das Kreuzzeichen mit links wurde zum Problem. Also hieß es rechts, rechts, rechts ... Also musste ich umgelernt werden und habe bis heute Probleme damit, in Eile von rechts und links zu unterscheiden. Ein ärztliches Attest bescheinigte mir, dass dieses Koordinationsproblem nicht mit Intelligenz zusammen hängt, sondern mit dem Umlernen. Meine beiden Kinder sind Linkshänder, dürfen Linkshänder sein, haben eine starke Persönlichkeit und meistern ihr Leben großartig.







Gabriele Gruber Pfoess, 5061 Elsbethen