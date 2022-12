Lkw-Maut könnte Gemeinden helfen

Zum Artikel "Welche Salzburger Gemeinden neue Autobahnanschlüsse wollen" von Karin Portenkirchner: Vor einigen Jahren orderten wir für unseren Schwimmteich in Fuschl am See Konglomeratsteine eines bekannten Steinbruchs in Kuchl. Zwei Groß-Lkw (Dreiachser) machten sich auf den Weg. Nicht über die etwa 200 Meter entfernte Autobahnauffahrt in Richtung Thalgau, nein durch das Zentrum von Golling, dann durch dasselbe von Kuchl, Hallein, durchs Wiestal.

Drei Jahre später dasselbe Vorgehen einer Gärtnerei in Wals. Durchfahrt mit zwei Lkw durch die Stadt Salzburg inkl. Vogelweiderstraße.

Argumente beider Firmenbesitzer diesbezüglich: "Ja irr, aber die damit zu umgehende Autobahnmaut ist dafür relevant." Eine bundesweit politisch herbeigeführte Bemautung von Bundesstraßen in puncto Lkw wäre und ist eine überlegenswerte sowie gangbare Lösung für alle betroffenen Gemeinden! Hof bei Salzburg z. B. ebenso.

Ist es wieder einmal die Lobby des schweren Transportgewerbes, welche solch einfache Lösungen zu verhindern versucht?



Andreas Steiner, 5330 Fuschl