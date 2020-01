Heute, 8. 1. 2020 wurde im Radio und im TV über den Lkw-Transit am Brenner berichtet. 2,4 Millionen Lkw 2019 das ist ein neuer Rekord. In keinem der bisher publizierten Klimaschutz-Plänen, weder auf Ebene der EU noch auf nationaler Ebene, habe ich den geringsten Hinweis auf eine geplante Verlagerung des Lkw-Transit auf die Bahn gelesen. Die "Fryday for Future"-Bewegung ist ein Event-Happenig abseits der Schule, aber bewirkt wird damit nichts.

Herr Kogler, was machen Ihre grünen Abgeordneten im EU-Parlament? Österreich ist eines der am stärksten unter dem Lkw-Transit leidendes Land in der EU. Aber wir diskutieren nur lokale Maßnahmen, die uns nicht retten werden, sondern an der Realität vorbeigehen, wir aber dafür zur Kassa gebeten werden.





Kurt Walbert, 5201 Seekirchen