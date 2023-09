Missbrauch oder nicht - ist hier die Frage

Wie viele fragwürdige Geschäfte kommen noch zum Vorschein? Diese Frage habe ich mir vor kurzem gestellt und schon wird sie beantwortet. War es vor Wochen das Mini-Dubai, die österreichische Variante der Palmeninsel inkl. künstlichem Foliensee, sind es heute die profitablen Umwidmungen an einem heiß begehrten Wiener Badeteich. Was muss noch alles passieren, damit man aufwacht? Die Optik ist schlecht, sehr schlecht, stellte damals Landeshauptfrau Mikl-Leitner fest und heute will SPÖ-Chef Babler durchgreifen, denn die neu aufgetauchte Optik ist nicht weniger schlecht. Jetzt wird geprüft. Warum erst jetzt? Da wie dort - sind die Genehmigungen, die bisher erfolgten Baumaßnahmen, Umwidmungen geheim und lautlos vonstatten gegangen? Was, wer und wie viele sind mit im Boot - Schenkungen, Vermögensübertragungen an Freunde, Familienmitglieder etc.? Gab es Gegenleistungen? Sind willfähriger Parteigehorsam, Insiderwissen, Gier oder einfach Macht-Missbrauch mit im Spiel? Es ist bekannt, wenn Menschen zu viel Macht haben, kommt meistens noch Besessenheit hinzu und es endet - manchmal früher, manchmal später - selten gut. Hinzu kommt noch eine Frage: "Wo bleibt die Kontrolle?" Man wird den Eindruck nicht los: "Sie hat versagen wollen". Wir sind allerhand gewöhnt und fragen uns, ist es ein örtliches Problem oder passiert es auch anderswo als in Wien und Niederösterreich? Szenenwechsel Salzburg - Dieser Tage wurde bekannt, dass ein Grundstücksdeal "rückabgewickelt" werden muss. Hat auch da die Kontrolle versagt bzw. versagen wollen? Wie immer und überall gilt die Unschuldsvermutung. Wahrscheinlich war man gerade zur falschen Zeit am falschen Ort und es passierte halt, obwohl man es gar nicht wollte. So aber ist nicht nur die Optik schlecht, auch der Beigeschmack lässt stark zu wünschen übrig. Gelernte Österreicher müssen wahrscheinlich nicht lange auf die nächste Kuriosität warten.





Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf