Lob an Klinikum Schwarzach

Meine Frau hatte am 6. 3. 2020 einen sehr schweren Unfall und in der ersten Diagnose im Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach wurde nicht ausgeschlossen, dass sie die Folgen nicht überstehen könnte. Sie hat mit schwersten inneren Verletzungen überlebt und nach zehn Wochen Behandlung in der Intensivstation geht es ihr wieder viel besser.

Ich möchte mich bei allen Ärzten, Chirurgen, Pflegern und Krankenschwestern für die ausgezeichnete Behandlung und Betreuung hiermit bedanken. Ihre Klinik ist hervorragend organisiert!

Durch die Pandemie hatte ich kein Besuchsrecht. Ich habe mich in den letzten Wochen täglich telefonisch nach dem Befinden meiner Frau erkundigt. Ich erhielt immer von allen zuständigen Personen bereitwillig freundliche Auskunft. Ihrer Klinik kann man nur die höchste Anerkennung aussprechen.



Horst Kisslinger, 5310 Mondsee