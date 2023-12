Am Sonntag, dem 3. 12. 2023, war traumhaftes Wetter und viele Leute besuchten den Gaisberg. Leider fuhr der letzte Bus schon um 16.30 Uhr von der Gaisbergspitze und war schon bei Abfahrt mindestens gut gefüllt. Es war geradezu unvorstellbar, dass die Menge an Leuten an der Zistel-Haltestelle noch Platz finden würde. Aber es ging. Kalkutta läßt grüßen. Ein ganz großer Dank gilt dafür dem Lenker. Aber: Wieso fahren nicht mehr Busse und das auch noch länger am Abend?

Mag. Reinhard Moser, 5020 Salzburg