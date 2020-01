Lob für beherzte 380-kV-Gegner

Beherzte Anrainer haben die geplanten Rodungen für die Stromautobahn in Vigaun gestoppt und dazu kann man diesen nur aufrichtigen Dank und auch Lob für Ihr Eintreten aussprechen! Dank aussprechen deshalb, da hier ein Projekt im Laufen ist, dem die rechtliche Legitimität fehlt. Wenn der Projektleiter jetzt alle rechtsstaatlichen Möglichkeiten ausschöpfen will, um möglichst schnell die geplanten Rodungen fortsetzen zu können, so müsste diesem auch bekannt sein, dass bereits im Vorfeld das Unternehmen APG/Verbund selbst und die Behörde ihrerseits den rechtsstaatlichen Weg verlassen haben und dieses Projekt weiterverfolgten, das keineswegs den österreichischen und auch nicht den europäischen Vorgaben dazu entspricht.

Genau aus diesem Grund sind die Betreiber derzeit auch bestrebt, möglichst schnell Tatsachen zu schaffen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind, sprich schützenswerte Wälder, leider auch massiv Schutzwälder, für diese Leitung zu roden um unwiederbringliche Tatsachen für Ihr Vorhaben zu schaffen. Dies alles ist auch dem Landeshauptmann bekannt. Steht dieser eigentlich noch zum Rechtsstaat? Es braucht anscheinend den Mut und die Zivilcourage von den Bürgern, den beherzten Anrainern vor Ort, um Österreich wieder an diesen nötigen Rechtsstaat heranzuführen.





Isidor Ziller, 5421 Adnet