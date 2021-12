Eigentlich unverständlich, dass eine Ministerin kritisiert wird, die in Jahrzehnten denkt, wo es doch bei der Klimakrise darauf ankommt, mindestens in Jahrhunderten zu denken! Danke, Frau Ministerin Gewessler, dass Sie die Ihnen übertragene Verantwortung wahrnehmen! Dies tut dem Vertrauen in die Politik gut. Die Lobau-Entscheidung bringt Ihnen von kommenden Generationen viel Lob ein. Das ist sicher!

Mag. Karl Plohovich, 5020 Salzburg