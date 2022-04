Lob für das Pflegepersonal in der CDK

Ich wurde am 17. März mit akuter Herpes Zoster stationär in die neurologische Intensivmedizin an der Christian-Doppler-Klinik (CDK) aufgenommen. Mein Aufenthalt währte zwölf Tage, in denen ich von Ärzten/-innen sowie dem Pflegepersonal auf das beste, kompetenteste und fürsorglichste betreut wurde. Dafür möchte ich hiermit meinen Dank und meine Wertschätzung für alle Beteiligten aussprechen!

All jenen, die die Arbeit von Medizinern und Pflegepersonal nicht zu schätzen

wissen, sei ein Aufenthalt in einem Krankenhaus in Zeiten von Pandemie und Personalknappheit empfohlen, um sich selbst ein Bild davon zu machen, was hier an fast Übermenschlichem geleistet wird ,und das immer freundlich und mit einem Lächeln auf den Lippen.

Nochmals vielen Dank für die fürsorgliche Betreuung!







Dr. Ingrid König, 5020 Salzburg