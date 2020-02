Lob für das wichtige Thema "Öffis"

Dem Leitartikel von Hermann Fröschl "Die Öffis werden die Steuerzahler viel Geld kosten" in den SN vom 4. 2. 2020 ist nur mehr hinzuzufügen: absolut treffend, umfassend und zielführend verfasst, höchstes Lob. Nicht alle, aber wohl sehr viele Politiker/-innen nicht nur im Bundesland Salzburg haben erkannt, wie wichtig das "Öffi-Thema" ist. Günstige Tickets allein werden es nicht richten, da braucht es massive Investitionen in die Infrastruktur und das über Jahre hinweg. Nochmal herzlichen Dank für den Leitartikel; auch in der Hoffnung, dass er von der Landespolitik verinnerlicht wird.



Günter Österer, 5020 Salzburg