Ich war am Dienstag, 8. August 2023, in der Ambulanz der Augenklinik und wurde anschließend noch in die Ambulanz der Christian-Doppler-Klinik überwiesen. Nachdem man teilweise negative Berichte hört oder liest, kann ich über beide nur das Beste berichten. Die Mitarbeiter waren äußerst kompetent, freundlich, gründlich und mitfühlend. Ich möchte mich auf diesem Weg bedanken und mein Lob aussprechen.

Hubert Schröckenfuchs, 5110 Oberndorf bei Salzburg