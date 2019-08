Lob für die Frau Bundeskanzlerin und ihre Mannschaft

Alexander Purger übertitelt seine Glosse (SN, 27. 8. 2019) mit "Gut, dass es eine neutrale Instanz im Bundeskanzleramt gibt" und schreibt, wie man jetzt sieht, hat ein unpolitisches, nicht im Freund-Feind-Schema von Regierung und Opposition befangenes Kabinett aber auch seine entschiedenen Vorteile. Die Arbeit dieser Übergangsregierung wird parteifrei von Sach-und Fachkompetenz getragen und ist ein Lehrstück für eine zukünftige Regierung. Die Parteien sind gefordert, Menschen in die Verantwortung zu rufen, die in der Lage sind, das Gemeinwohl vor das Parteiwohl zu stellen.

Gut, dass die Verfassung in Krisenzeiten diese Form des Regierens vorgesehen hat, wobei die von Parteieinflüssen unbehaftete Regierungsarbeit von der Bevölkerung wohlwohlend aufgenommen wird. Ja man wird diese neutrale Instanz nach der Wahl vermissen.



Helmut Auer, 5071 Wals