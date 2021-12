Lob für die ÖBB

Am 23. 12. fragte ich einen freundlichen, gepflegten Herrn am ÖBB-Schalter des Salzburger Hauptbahnhofs, wie ich wissen kann, an welche Stelle des Bahnsteigs ich stehen müsste, um in den richtigen Waggon einzusteigen. Er antwortete ganz freundlich, dass ich lediglich auf den Monitor schauen solle, wo die gesuchte Information stünde. Anscheinend wirkte ich etwas unglücklich, denn er bot mir an, mich zum Bahnsteig zu begleiten. Der äußerst hilfsbereite Herr ging dann mit mir zum Bahnsteig und erklärt mir alles. So ein Kundenservice ist sicher nicht selbstverständlich und wurde von mir umso mehr geschätzt. Vielen Dank!



Marty Gecek, 5325 Plainfeld