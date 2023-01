Lob für die Schneeräumung in der Stadt Salzburg

In den letzten Tagen gab es erfreulicherweise ja wieder Schneefälle bis in die Stadt, die tolle Winterstimmung macht Laune auf Wanderungen auf den Stadtbergen und Spaziergänge in der Altstadt. Großes Lob hier an die Mitarbeiter der Stadt, die schon frühmorgens am Wochenende alle wichtigen Wege an Salzach, auf Kapuziner- und Mönchsberg perfekt betreut hatten. Das ist nicht selbstverständlich und sollte genauso wertgeschätzt werden wie die Arbeit des Gartenamts, dessen Mitarbeiter/-innen unzählige Grünflächen in Schuss und sauber halten, auch an weniger frequentierten Stellen wie dem Stölzlpark.





Christian Bratsch, 5020 Salzburg