Lob für einen ÖBB-Zugbegleiter

Anlässlich einer Dienstreise von Salzburg nach Wien am 20. Juni mit dem Railjet um 10.08 Uhr fand ich einen durch mehrere Schulklassen überfüllten Zug vor. Ich blieb daher im Gang stehen, wo mir ein sichtlich geforderter Zugbegleiter mitteilte, dass es leider keine freien Plätze gebe.

Beim neuerlichen Kontrollgang bot mir dieser dann - ohne dass ich mich etwa beschwert hätte - an, ausnahmsweise im Erste-Klasse-Abteil Platz zu nehmen. Er verwies nur kurz darauf, dass er sich bei vielen Fahrgästen wegen grober Mängel im Reservierungssystem entschuldigen müsse, und verwies in meinem Fall, der ich gar nicht reserviert hatte, kurz und höflichst auf seine Pflicht zum Dienst am Kunden. Hoffentlich ist man sich im Unternehmen bewusst, welchen Wert solche Mitarbeiter für den Ruf und damit auch den Erfolg der ÖBB haben.



Franz Eder, 5020 Salzburg