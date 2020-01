Lob für Sittenbild im politischen Geschehen

Geschätzter Hr. Hermann Fröschl! Die SN-Lokalausgabe vom 27. 1. 2020 ist geprägt von zwei klaren Aussagen zum Sittenbild im politischen Geschehen. Zum einen die klaren Ausführungen unter dem Titel "der dritte ÖVP-Schwenk in kurzer Zeit" und dann Ihr Standpunkt ". . . der Zickzack der SPÖ fügt sich ins allgemeine Durcheinander".

Gerade die von Ihnen angesprochenen Probleme bedürfen einer politischen Standfestigkeit, da kann man sich nicht nach Gutdünken drehen und wenden wie ein Wendehals. Der Bürger ist ob diesem Verhalten verärgert und man braucht sich nicht wundern, wenn Politiker die Wertschätzung verlieren.

Bei all dem, was sich derzeit in Salzburg auf Landes- und Gemeindeebene abspielt, denke ich an das umfassende Konzept "Mühlviertler Alm" oder das Villgratental, wo man bewusst gewissen Strömungen der Zeit Grenzen gesetzt hat und dennoch der Lebensraum für den Unselbstständigen, dem Bauer, dem Gewerbe und dem Fremdenverkehr einen kontrollierten Zugang eingeräumt hat.

Viele Regionen in Salzburg haben durch den lockeren Umgang mit Grund und Boden massiv an Qualität verloren. Jetzt klar angesprochenen, wird Filzmoos bei diesen Bestrebungen das gleiche Schicksal erleiden. Filzmoos war bisher der begehrte Erholungsort und Ruhepol gegenüber der Region Schladming.

Der Bürger verabscheut dieses politische Katz-und-Maus-Spiel. Aus dieser Sicht großes Lob für Ihre Ausführungen.



Helmut Auer, 5071 Wals