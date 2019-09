Lob für "SN-Lyriker"

Ich erinnere mich, in den letzten Monaten in den SN mehrmals Leserbriefe vorgefunden zu haben, in denen dem SN-Karikaturisten Thomas Wizany großes Lob gezollt wurde. Zu Recht und hoch verdient. Ich beziehe mehrere Tageszeitungen, aber keine kann, was die täglichen Karikaturen anlangt, mit den SN, das heißt mit Herrn Wizany mithalten.

Es gibt aber noch jemanden, der immer wieder einmal vor den Vorhang geholt werden sollte: Manfred Koch ("Eingekocht"), der mit seinen "handwerklich" hervorragend gemachten, oft kritischen Gedichten Gesellschaftliches oder Politisches in Strophen, Versen und Reimen meisterhaft kommentiert. Und selten kann man umhin, beim Lesen zustimmend zu nicken. Chapeau, Herr Koch!

Franz Pichler, 4320 Perg