Lob auf das Landeskrankenhaus Salzburg

Es mag vordergründig erscheinen, wenn ich als ehemaliger Mitarbeiter des Landeskrankenhauses Salzburg in leitender Funktion (Primarius, ärztlicher Direktor, seit 14 Jahren in Pension) einen höchst positiven Leserbrief nunmehr als Patient schreibe. Ich musste mich dieser Tage, immerhin 81 Jahre alt, einer Operation am offenen Herzen unterziehen.

Die Kompetenz und Professionalität aller Beteiligten war einzigartig: Herzchirurgie, Herzanästhesie, Cardiotechnik, das gesamte OP-Pflegepersonal arbeiteten in perfekter Organisation zusammen. Auch die post-operative Betreuung auf der Intensivstation wie auch der Bettenstation war von eben gleicher Kompetenz 24 Stunden lang, Tag und Nacht! Dabei sei besonders hervorgehoben die Freundlichkeit, Zuwendung und Empathie, die man als Patient in dieser Phase wohltuend empfindet.

Wir können uns glücklich schätzen, hier in Salzburg eine Gesundheitseinrichtung in Form des Landeskrankenhauses in Zusammenarbeit mit der Paracelsus Medizinischen Universität zu haben. Es soll an dieser Stelle auch einmal dem Land Salzburg als Eigentümer der SALK zu danken sein, indem die Politik die Prioritäten richtig setzt, sich eine solche teure Institution leisten kann und will. Ich bin sehr dankbar, dass mir meine Gesundheit wieder gegeben wurde.

Univ.-Prof. Dr. Gernot Pauser, 5020 Salzburg