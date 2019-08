Lob und Anerkennung

Es ist mir wichtig Dankeschön zu sagen für die gute Betreuung auf Station 3B während meines stationären Aufenthalts in der Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie und in den Wochen der Nachversorgung.

Danke an Univ.-Prof. Dr. Alexander Auffahrt für seine nächtliche Operation an meinem Knöchel, danke an den erstversorgenden Arzt Dr. Benedikt Haas. Eine leise Mahnung an einige meiner Mitpatienten erlaube ich mir. Ein funktionierendes Gesundheitssystem ist nicht selbstverständlich, den Ärzten und dem Pflegepersonal achtungsvoll zu begegnen, sollte eigentlich keine Mahnung brauchen.







Martin Leikermoser, 5071 Wals-Siezenheim