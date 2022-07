Lob und Dank an das KH Tamsweg

Ich möchte mich bei Fr. Dr. Weichselbaumer und beim gesamten Personal von der Covid-Station des Krankenhauses Tamsweg recht herzlich bedanken. Meine Schwester, sie hat Trisomie21, wurde während eines Kurzurlaubs der Diakonie Gnigl in Mariapfarr wegen schlechten Allgemeinzustandes und Fieber ins KH Tamsweg gebracht. Schnell stellte sich heraus, dass meine Schwester an Covid erkrankt war. Ein Besuch war nicht erlaubt, und so standen wir mit Fr. Dr. Weichselbaumer, den Schwestern, Pflegern und auch meiner Schwester in Telefonkontakt. Alle waren sehr kompetent und sehr zuvorkommend und nett.

Es hat jedes Mal sehr gut getan, die Stimme meiner Schwester zu hören, obwohl es für das Personal immer einen großen Aufwand bedeutete, die Schutzkleidung an- und auszuziehen, um das Handy meiner Schwester bringen zu können. Auch bei den Betreuern der Diakonie Gnigl möchte ich mich für die schnelle und beherzte Entscheidung für das Krankenhaus sehr herzlich bedanken. Vergelt's Gott und bleiben Sie alle gesund!







Regina Michlmair-Ebner, 5400 Hallein