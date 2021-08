Lob und Dank dem Krankenhaus Oberndorf

Zu einer schweren Operation wurde ich im Krankenhaus Oberndorf in der chirurgischen Abteilung aufgenommen und von den Ärzten bestens behandelt und versorgt. Fragen wurden immer in sachlicher Weise und umfangreich beantwortet. Die weitere Versorgung in der Krankenstation war vorbildlich, äußerst freundlich, fachlich bestens kompetent und trug wesentlich zur weiteren Besserung und baldigen Entlassung bei.

Dafür bedanke ich mich herzlich bei allen und kann der chirurgischen Abteilung des Krankenhauses Oberndorf das beste Zeugnis erteilen.

Gernot Herr5102 Anthering, 5102 Anthering