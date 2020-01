Lob und Dank den Zeitungsausträgern

Einen wunderschönen guten Morgen! Dass diese Morgen immer schön sind, verdanken wir unter anderem unseren Zeitungszustellern. Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen bedanken, besonders bei Herrn Engelbert Grössinger, der uns in einem Teil des Flachgaus - Thalgau und Umgebung - jeden Tag, bei Wind und Wetter, mit der Zustellung verwöhnt.

Es ist schon eine besondere Leistung, wenn wir es alle gemütlich haben, diesen Dienst zu vollziehen, das heißt jeden Tag gegen 3 Uhr oder früher aufzustehen. Zu schätzen weiß man es erst dann, wenn andere erzählen, sie bekommen die Zeitung mit der Post, teilweise um Mittag herum oder später! Da braucht man die Zeitung nicht mehr, da kam schon alles im Radio.

In diesem Sinne ein großes Danke an all diese braven "Heinzelmännchen" und ein "Gutes 2020".



Claudia Becwar, 5303 Thalgau