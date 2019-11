Lob und Dank für SN-Kulturredakteur

Zuerst freut es mich sehr, dass der Kulturredakteur der "Salzburger Nachrichten", Karl Harb, von der Stadt Salzburg mit dem Kulturfondspreis für sein Lebenswerk geehrt wurde. Meine Freude ist deswegen so groß, weil ich ihn als Leser seiner Kritiken und Abhandlungen über kulturelle Ereignisse, wie Opern, Konzerte und andere Musikalitäten, deswegen so schätze, weil man das, was er schreibt, nachvollziehen und als ambitionierter Laie auch verstehen kann.

Ich hoffe nur, dass er uns - obwohl er nun das Pensionsalter erreicht hat - mit seiner Kompetenz als Musikkritiker noch lange erhalten bleibt und

das besonders im kommenden Jubiläumsjahr der Salzburger Festspiele.



Josef Blank, 5061 Elsbethen