Lobende Worte bitte auch nach Corona!

Sehr geehrter Herr Gnaiger, als gelernter Koch und vielen Jahren "auf Wanderschaft" in diversen renommierten Betrieben habe ich mein Ziel als Küchenchef verwirklicht. In ihrer Kolumne (SN, 25.2.), Teufelsküche, "sagen sie ruhig da Vinci…..", beschreiben die den Beruf des Koches, so wie ich ihn noch nie zuvor gelesen noch gehört habe, nicht einmal von Freunden oder Stammgästen. In diesem Sinne würden wir auch nach Corona, wenn eine Öffnung wieder möglich ist, solch lobende Worte auch, von unseren Arbeitgebern und Gästen gerne hören, vielen Dank.





Christian Bogensperger, 5550 Radstadt