Lockdown für alle oder nur manche?

Was hat mein Haus-und-Hof-Elektriker angestellt, dass er mir kein Elektrogerät, auch keine Leuchtstoffröhre, verkaufen darf? Vier Kilometer entfernt ein Lebensmittelsupermarkt, bei dem bekomme ich vom Bügeltisch bis zum Fernseher oder zur Waschmaschine alles. Habe versucht, in das Bügeleisen hineinzubeißen, ist garantiert nicht zu essen. Bei meinem Elektriker bekomme ich auch keine Lebensmittel, also darf er auch nichts verkaufen. Arme Fachhändler.

Wo bleibt hier der Gleichheitsgrundsatz?

Traurig ist, dass Konsumenten dort auch noch diese Waren kaufen.

"Fahr nicht fort, kauf im Ort" wird es über kurz oder lang nicht mehr geben, wenn man diese heimischen Geschäfte mit solchen Methoden vernichtet.

Norbert Hofer, 5071 Wals