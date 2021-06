Lockdown geht weiter

In allen Medien ist zu verfolgen, dass sich die Menschen über das wiedergekehrte soziale Miteinander mit Kultur und Gastronomiebesuchen sehr freuen.

Was eine Person bei einem Interview wie den "Zustand nach einem Jahr Gefängnis" bezeichnete, ist aber für viele Menschen mit Behinderungen trauriger Alltag. Sie sitzen in ihren Wohnungen und können mangels entsprechender Hilfsmittel nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Anderen wieder fehlt die erforderliche Unterstützung oder die finanziellen Mittel. Hat Mensch mit Behinderung diese Hürden, meist unter unvorstellbaren Strapazen, dennoch überwunden, dann scheitert es oftmals an der erforderlichen Barrierefreiheit. Wir sehen die vielen Bilder der Gastronomie, nehmen wahr, dass während der Pandemie teilweise viel Geld in die Hand genommen wurde, um zu renovieren. Das ist auch tagtäglich in den Printmedien zu lesen. Aber auch gerade von drei großen Gastronomiebetrieben im TV zu sehen. Bei genauerem Hinsehen jedoch wird für die Betroffenen aber klar, dass für Barrierefreiheit wieder nichts investiert wurde. Darauf angesprochen sind die Antworten bzw. Ausreden alle schon bekannt. Jene, die dann doch einen barrierefreien Zugang zu ihrem Lokal hergestellt haben, haben dann aber oft auf das barrierefreie WC vergessen oder vielleicht sogar verzichtet? Können Sie sich vorstellen, dass sie in ein Lokal gehen, essen und trinken, dann aber kein WC zur Verfügung steht? Wahrscheinlich nicht! Für Menschen mit körperlichen Einschränkungen ist das trauriger Alltag. Können sie sich vorstellen, dass sie ihre Kinder nicht besuchen können, weil sie in einer nicht barrierefreien Wohnung leben? Dass sie nicht an der Hochzeit von Freunden teilnehmen können, weil diese kein barrierefreies Lokal gefunden haben? Dass sie wenig Geld haben und von kostenfreien Angeboten nicht profitieren können, weil gerade soziale Projekte sehr knapp kalkulieren müssen und nur günstige Geschäftslokale anmieten können, die dann aber leider nicht barrierefrei sind? Für Menschen mit Behinderung geht also der Lockdown weiter.



Mag.a (FH) Monika E. Schmerold, Knackpunkt Salzburg Interessensvertretung5026 Salzburg