Lockdown in der Hotellerie und Familienangelegenheiten

Wenn die Verlängerung des Lockdowns ein wirtschaftliches Desaster für die Hotellerie bedeutet, trifft das in Österreich vor allem sehr viele tüchtige Familien. Denn Tourismus und im Speziellen die Hotellerie sind hier zu Lande meist eine Familienangelegenheit. Sehr viele Betriebe werden seit Generationen geführt, die Vorgänger sind zum Teil noch im Haus geboren. Man wohnt und lebt an 365 Tagen im Betrieb und unterscheidet im Alltag kaum zwischen dem eigenen Leben und der Arbeit.

Der Wirt hört abends an der Hotelbar viele unterschiedliche Lebensgeschichten und steht auch morgens wieder bereit, wenn es darum geht, den Abreisenden eine gute Heimfahrt zu wünschen. Ein "auf Wiedersehen" ist meist mehr als nur eine Grußfloskel.

Der Begriff "Stammgast" hat eine vielschichtige Bedeutung. Es sind nicht nur "Gäste", die immer wieder an den Urlaubsort zurückkehren. Man kennt sich seit vielen Jahren, in dem einen oder anderen ruhigen Moment bekommt man einiges mit über das, was sich im vergangenen Jahr an schönen wie traurigen Ereignissen zugetragen hat. Umgekehrt beobachtet uns der Gast nicht nur bei der Arbeit. Er bekommt im Laufe der Zeit ebenso mit, wie wir funktionieren. Ob als Familie, als Arbeitgeber oder als Unternehmer. Er stellt, meist zufrieden, fest, dass sich seit dem letzten Besuch da oder dort im Haus etwas erneuert oder verbessert hat. (Und ist zusätzlich stolz, wenn er durch ein Feedback womöglich dazu beigetragen hat.) Er nimmt Anteil an Familienangelegenheiten, was durch die Gastgeber manchmal auch als etwas "gschaftig" empfunden wird. Aber im Wissen, dass sich das aus der Treue zum Haus ergibt, ist es meist auch nur wohltuend. Stammgäste sind jene Gäste, die niemals auf die Idee kommen würden, sich anonym auf irgendeiner Internetplattform negativ über das Haus zu äußern. Wenn denn die Suppe einmal zu wenig heiß war, dann lässt sich das mit der Bedienung, die man ja schließlich auch schon lange kennt, im persönlichen Gespräch regeln. Denn tatsächlich sind auch viele Mitarbeiter der Hoteliersfamilien teilweise sehr lange im Betrieb und gemeinsam ist man ein eingeschworenes Team im täglichen Bemühen um das Wohl der Gäste. Als Chef ist man auch für viele Arbeitsplätze verantwortlich und muss in der jetzigen Krise befürchten, dass treue Mitarbeiter abwandern könnten. Das "Gastgewerbe" ist klar sehr fordernd, anstrengend und auch nervenaufreibend. Und dennoch bekommt man gerade deshalb sehr viel zurück, auch wenn man das vielleicht nicht immer zu schätzen weiß.

Viele davon, die ihren lieb gewonnenen Urlaubsort als zweite Heimat bezeichnen, melden sich jetzt, um uns Mut zuzusprechen. Schön zu wissen, dass man sich in Zukunft auch wieder sehen wird. Wir leben in Häusern, die viel zu groß sind um, leer zu bleiben. Wir sind mit dieser Umgebung und unserer Arbeit verwachsen und können uns nichts Schöneres vorstellen, als endlich wieder Gastgeber sein zu dürfen.





Karin Berger, 5090 Lofer