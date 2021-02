Lockdown ist nicht mit Krieg vergleichbar

Immer wieder und in letzter Zeit immer häufiger, ist hier im Leserforum zu lesen, wie schlimm damals die Zeiten in und um den Zweiten Weltkrieg waren. Anno dazumal war sicherlich eine sehr sehr harte Zeit und es wurde großes Leid durchgestanden. Die heutige "neue" Realität mit dazugehörigen Lockdowns und Covid-Maßnahmen etc. mit der damaligen Kriegszeit zu vergleichen, erscheint mir als sehr unangebracht, da sie in keiner Weise vergleichbar ist.

Der Feind heute ist unsichtbar, sehr komplex und es ist höchst schwierig, überhaupt noch durchzublicken bei den immensen Reizüberflutungen, die täglich auf uns einprasseln. Unsere Kinder und Jugendlichen sind zum Daheimsitzen verdammt, obwohl alles draußen normal erscheint, auch teilweise ist, wenn man sich die unzähligen Ausnahmen so ansieht, Stichwort Skilehrerausbildungen, Zweitwohnsitze usw. (typisch Österreich halt). Derweil platzen die hiesigen psychologischen Einrichtungen aus allen Nähten und die "post coronalen Nachwehen" werden diese Zahlen noch zum Explodieren bringen (Triage in der Psychiatrie?). Es gibt auch wenig zum Wiederaufbauen oder dergleichen, sondern eher einen großen Abbau durch massenhafte Insolvenzen und immer weniger Arbeitsplätze, von Lehrstellen ganz zu schweigen.

Ich will hier nicht den Miesepeter spielen und/oder sagen, dass es heute oder früher schlimmer oder besser war, ich appelliere jedoch, bitte mit diesen Vergleichen aufzuhören, es bringt nichts und dadurch geht es auch keinem besser.

Man kann nur hoffen, dass wir baldigst wieder Herr der Lage werden, um den Schaden noch halbwegs in Grenzen zu halten, damit unsere jüngeren Generationen noch eine einigermaßen lebensfreundliche Existenzgrundlage vorfinden können!



Manuel Ebner, 5020 Salzburg