Lockdown Nr. 2 notwendig oder nicht

Im Großen und Ganzen halte ich die eben in gewohnter Inszenierung und Choreografie "verkündeten" Maßnahmen unserer Bundesregierung angesichts der Entwicklung der Fallzahlen und der drohenden Überlastung unseres Gesundheitssystems grundsätzlich für notwendig. Was allerdings keineswegs notwendig war, ist das Verspielen des Vorsprungs nach dem ersten Lockdown im Frühjahr dieses Jahres. Damals wurde Österreich beinahe weltweit und auch verdientermaßen als positives Beispiel für den Umgang mit der Bewältigung der Pandemie angesehen. Und wo stehen wir jetzt? Jetzt sind wir dasjenige Land, das die höchste Anzahl an Neuansteckungen weltweit verzeichnet. Und das war meines Erachtens überhaupt nicht notwendig und beruht auf einer massiven Fehleinschätzung vor allem durch Kanzler Kurz, der trotz bereits im Sommer stetig steigender Ansteckungszahlen noch im August in seiner "Rede an die Nation" davon gesprochen hat, Österreich befinde sich auf einem guten Weg und er sehe bereits Licht am Ende des Tunnels. Und anstatt die Österreicher darauf hinzuweisen, dass deren Alltagsverhalten zu täglich erhöhten Ansteckungszahlen führt, hat er sie mit dieser Rede quasi sogar noch darin bestärkt, so weiterzumachen wie gewohnt, denn man sei ja auf dem richtigen Weg. Das war absolut unverantwortlich und beileibe nicht notwendig, macht aber gerade deswegen den Lockdown Nr. 2 notwendig.







Manfred Spöcklberger, 5110 Oberndorf