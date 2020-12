Löst die Stadtbahn die Verkehrsmisere?

Nun soll die unterirdische Verlängerung der Lokalbahn die Verkehrsmisere in Salzburg lösen. Wird sie das wirklich? Würde man die Lokalbahn oberirdisch weiterführen, über den Max-Ott-Platz runter in die Schwarzstraße, weiter bis zur Staatsbrücke und die Imbergstraße über den Franz-Rehrl-Platz und die Nonntaler Brücke in die Alpenstraße, gäbe es nicht nur keine unterirdischen Überraschungen (Seeton, historische Relikte etc.). Der Haupteffekt wäre, der Bahnnutzer würde die schöne Stadtaussicht genießen können und die Fahrspuren für den Individualverkehr wären so reduziert, dass Autofahren in der Innenstadt wirklich unattraktiv werden würde. Stattdessen investiert man zig Millionen in das unterirdische Verstecken einer zukunftsfähigen Verkehrsalternative und oben bleibt der Autoverkehr wie gehabt im Stau stecken. Der Bericht (17. 12. 2020) bringt zum Glück den Kommentar von Herbert Fux: "dummdreiste Provinzidee".



Mag. Dr. Günter Witzany, 5111 Bürmoos