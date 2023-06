Lösung für angemessene Bekleidung im Dom

Zur geschilderten Problematik der oft dem Rahmen nicht angepassten Kleidung von Menschen, die in touristischer Absicht den Dom "absolvieren" (Leserbrief "Respektlose Touristen im Dom", 9. 6. 2023), kam mir eine Idee:

Von Reisen in den Süden habe ich in Erinnerung, dass in manchen Kirchen beim Betreten Tücher zum Umhängen oder Umbinden angeboten werden. Falls man also im knappen T-Shirt kommt, hängt man sich während des Kirchenbesuchs eines der Tücher um. Falls man in Shorts kommt, lässt sich das Tuch wie ein Rock um die Hüften binden.

In vielen Pfarren oder Gemeinden gibt es Runden von Personen, die gerne in ihrer Freizeit in Handarbeit Produkte zum Wohle bestimmter Personengruppen bzw. der Allgemeinheit herstellen. Wenn hier Tücher in entsprechender Menge und Größe für den Dom genäht werden könnten, wäre der erste Schritt getan.

Auch für das regelmäßige Waschen lässt sich sicher eine Lösung finden.

Wenn sich nun noch Personen mit Freizeit ehrenamtlich als freundliches Begrüßungspersonal, das die Stofftücher der "bedürftigen" Personengruppe aushändigt und wieder in Empfang nimmt, findet, ist die Lösung des geschilderten Problems zum Greifen nah!



Elisabeth Groihofer-Steidl, 3171 Kleinzell