An die Gestalter der österreichischen Ostregion: Legen sie die S1 kostengünstig in Hochlage über die Lobau. Der Auwald wird es ihnen in Folge CO2-Düngung danken. Die Bevölkerung der Ostregion ebenfalls. Die A23 ist derzeit großteils ein stinkender Parkplatz. Der Lückenschluss ist auch aus Sicherheitsgründen sinnvoll. Man kann nie genug Brücken haben (siehe Einsturz Reichsbrücke). Eine Untertunnelung der Donau in einer Erdbebenzone ist jedenfalls zu vermeiden.







Arch. DI Bernd Stanzel, 1070 Wien