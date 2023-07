Lösungen für die Wasserknappheit

Über den Klimawandel lasse ich die Experten reden, dass zum Beispiel die Gletscher in zehn Jahren ganz geschrumpft sind. Damit droht auch Wassermangel.

Viel mehr beschäftigt mich, dass wir schon jetzt Wasser sparen könnten. Nach einen Besuch bei meiner Schwester in Palermo muss ich oft daran denken. Schon vor Jahrzehnten leitete sie das Abwasser ihrer Waschmaschine, in Kübeln aufgeteilt zur Toilette. Sehr sinnvoll. Ich denke oft daran, dass nicht alles unnötig und nur einmal genützt in den Kanal fließen muss.

Sicher hat nicht jeder die Waschmaschine im Badezimmer. Doch wenn, warum soll dieses Abwasser sofort in den Kanal, und damit relativ wenig genützt werden?

Mir ist es leider zu mühsam, das Abwasser der Waschmaschine aus dem Keller herauf zu holen, doch das Putzwasser verwende ich schon lange als Klospülung.

Wir sollten langsam alle umdenken, nichts ist selbstverständlich,



Heidemarie Stöger, 5301 Eugendorf