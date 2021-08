Lösungen gegen den schwachen Impfwillen

Die Impfrate sinkt, obwohl, wie in Osttirol am extremsten zu sehen ist, das Infektionsrisiko nach wie vor sehr hoch ist. Wie man die Impfbereitschaft in der von Nachlässigkeit und Misstrauen geprägten Debatte erhöhen könnte, wird mit vielerlei Vorschlägen erwogen. Die wirksamste aller Methoden wurde bisher aber von niemandem ins Spiel gebracht. Österreicher/-innen handeln stark nach dem Grundsatz: Was nichts kostet, ist nichts wert. Billig(st)angebote nützen sie aber gerne.

Also nütze die Politik die günstige Situation:

Erstens: Die Ankündigung, dass jede Covid-19-Impfung ab Oktober zum Beispiel 20 Euro kosten wird. Zweitens: Wer sich gleich im Oktober impfen lässt, erhält 50 Prozent staatliche Förderung. Für Auffrischungsimpfungen könnte man ebenfalls 50 Prozent Rabatt für diejenigen gewähren, die sich innerhalb eines Monats nach Anmeldemöglichkeit tatsächlich anmelden.

Folge: Die Impfung wird wieder interessant und die zeitliche Beschränkung hilft mit die vierten Welle rechtzeitig abzubremsen, denn mit Schulbeginn und kühlerem Wetter werden die Infektionszahlen noch schneller steigen. Impfverschwörungsdenker/-innen wird ein Argument genommen (Der Staat finanziere ja alles "gratis", damit man die Menschen schneller unter Kontrolle bekommt) und auf eine Impfpflicht kann man (außer wahrscheinlich in manchen Berufsgruppen) wirklich verzichten. Die Behörden und Impfstellen können sich gut auf den Ansturm von Mitte September bis Ende Oktober vorbereiten und die öffentlichen Finanzen werden schön langsam entlastet.

Der Versuch wäre jedenfalls besser, als das vorhersehbare Jammern über das Versagen der Politik, der Behörden und des allgemeinen Verantwortungssinnes sowie die neuerlichen Kosten für die Gesamtwirtschaft durch den nächsten Lockdown.





Hubert Herzog, 5301 Eugendorf