Lösungen, um Plastikmüll zu verringern

Eine der einfachsten Lösungen, die kein Geld kosten und keinen Verzicht bedeuten würde, wird nicht gesehen. Einfach Müll nicht mehr in der Umwelt fallen lassen.

Der Anblick von Plastik in den Bäuchen der Fische rührt zu Tränen. Zugleich feiern Menschen an unseren Fluss- und Seeufern und hinterlassen massenweise Pappbecher, Plastikflaschen, Alu-Dosen und natürlich Zigarettenstummeln. Gerade Zigarettenkippen vergiften das Grund- und Flusswasser, töten Insekten, Kleintiere und Mikroorganismen. Es wird nicht weggeräumt, sondern der Wind weht es in die Flüsse und es beginnt eine weite Reise.

Plastik braucht man nicht abschaffen, es hat eine relativ gute Ökobilanz, wenn es im Abfalleimer landet. Es ist hygienisch und konserviert Lebensmittel, um nicht noch mehr Essen auf den Müll zu werfen. Das Problem ist die unkontrollierte Entsorgung.

Umweltbewusste Jugendliche in nordischen Ländern veranstaltet Plogging-Events. Joggen und zugleich den Müll einsammeln. Die Salzachufer, die Radwege, die Rastbänke auf Wanderwegen, die Berggipfeln laden auch bei uns dazu ein.

Noch ist es viel zu wenig bewusst, welch große Zerstörung wir durch das sorglose Wegwerfen des Mülls und vor allem durch die vielen Zigarettenkippen in der Natur an Langzeitschäden verursachen.





Elisabeth Straßmayr, 5161 Elixhausen