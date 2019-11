Was will uns der Landestheaterintendant Carl Philip von Maldeghem eigentlich damit sagen, dass er seit einigen Jahren auch die großen Festspielräume bespielt? Ich glaube, er will uns sagen: Seht her, ich kann auch Festspiele!

So wie heuer mit der schwierigen Wagner-Oper "Lohengrin" in der Felsenreitschule, die ja die größte geschlossenen Bühne der Welt und daher schwierig auszustatten ist, was ja leider auch diesmal nur teilweise gelungen ist. Schade um das Geld,

denn die Festspiele sind ja eine ganz andere Liga.

Die Abonnenten des Landestheaters erwarten sich solche Ausritte nicht und

sind froh, wenn im Landestheater und in der Kammer gute interessante Stücke

gegeben werden. Außerdem hat die Felsenreitschule im Winter den Charme eines Eiskellers und ich habe von dort schon so manche Frostbeule hinausgetragen.

Josef Blank

, 5061 Elsbethen