Lohengrin-Premiere gibt Rätsel auf

Der Kritiker der Lohengrin-Premiere in der Bayerischen Staatsoper berichtet unter anderem über die "humorvolle Auflockerung" der Inszenierung, "wenn Tannhäuser mit den Edelknaben schäkert". Nehmen wir einmal an, der Rezensent hat die Lichtgestalt des Schwanenritters mit dem Namen des Minnesängers nicht verwechselt und den Harfenspieler tatsächlich auf der Bühne gesichtet: Das könnte doch endlich ein innovativer Ansatz im Regietheaterzirkus sein, nämlich andere Helden aus Wagners gesammelten Werken an einem Abend unterzubringen. Obwohl: Wäre es nicht schlüssiger gewesen, Lohengrins Vater Parsifal (vielleicht mit Tarnkappe aus dem Ring statt Gralskrone) unter den Statisten zu verstecken?

Aber das hätte ein nach Rätseln gierendes Opernpublikum wohl als plumpe Anbiederung empfunden; vor allem dann, wenn es sich schon zur Pause das Hirn zermartert, was ihm der Regisseur wohl mit der "tiefenpsychologischen Deutung" auf den Heimweg mitgeben möchte. Immerhin kennt sich auch der Protagonist nicht ganz aus: "Lohengrin scheint sich nicht recht klar zu sein, was er macht, machen soll", so die Erkenntnis des Rezensenten. Falls sich das Ratespiel dauerhaft einer Auflösung entziehen sollte, kann sich die vielgeprüfte Wagnergemeinde in München mit dem Leitmotiv aus dem ersten Aufzug trösten: Nie sollst du mich befragen.





Manfred Kadi, 1130 Wien