"Lohengrin" zum Abgewöhnen . . .

Beim heurigen Osterfestspiel-"Lohengrin" wurde die Sächsische Staatskapelle unter Christian Thielemann zu Recht sehr bejubelt. Anders die Regie, das Buh-Geschrei war sicher auch berechtigt, vom Bühnen-"Bild" ganz zu schweigen.

Ich sah "Lohengrin" schon vor ca. 60 Jahren in Wien, vor ca. 50 in Graz, das kann man sicher nicht vergleichen. Da waren die Kulissen noch ansprechend und die Kostüme "vornehm". Nun erscheint der Titelheld in zerfetzten Jeans. Im dritten Aufzug, zweite Szene, bedrängt Elsa Lohengrin mit der Frage nach seiner Herkunft, "Meiner Treue, enthülle deines Adels Wert" usw. - Lohengrin: " . . . denn nicht komm ich aus Nacht und Leiden, aus Glanz und Wonne komm ich her!"

In der heurigen Inszenierung (?) kommt er aus einer Kanalröhre gekrochen (woher kommt er so?). So etwas muss einem Regie-Team erst einmal einfallen.





Ing. Walter Zehetmayer, 5020 Salzburg