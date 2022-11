Lohnerhöhungen aufgrund Inflation

Mit Recht dient die derzeitige Inflationsrate als Argument für die Forderung nach einer Erhöhung von Löhnen und Gehältern. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Inflationsrate in der Vergangenheit der Höhe nach keineswegs eine Konstante war, wie fälschlicherweise argumentiert worden ist. Vielmehr gab es ein ständiges Auf und Ab. Daher ist es, langfristig gesehen, durchaus problematisch, eine ungewöhnliche Inflationsspitze zur Gänze spontan mit allgemeinen Lohn- und Gehaltserhöhungen abzugelten. Denn diese Zahlungen würden sich in der Zukunft wieder als Inflationstreiber erweisen. Eine Kombination erscheint hier sinnvoll: Wenn sich Lohn- und Gehaltserhöhungen an langjährige Inflations-Durchschnittswerten orientieren, und Ausreißer nach oben durch entsprechende Einmalzahlungen abgefedert werden, ist aktuell der Kaufkraft geholfen, ohne zu hohe Forderungen für die Zukunft zu zementieren, Stichwort Lohn - Preis - Spirale. Mir erscheint unter diesem Gesichtspunkt bei einigermaßen gutem Willen eine Annäherung von Seiten der Dienstnehmer und Dienstgeber keineswegs unmöglich.

Mag. Rudolf A. Lanzenberger



, 5500 Bischofshofen