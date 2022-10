Die Wirtschaft wächst in Österreich 2022 trotz der vielen Krisen. Dazu tragen viele bei, vor allem aber auch die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen unseres Landes. Ich verstehe daher das so geringe Angebot der Arbeitgebervertreter bei den Lohnverhandlungen der Metaller überhaupt nicht - beschämende 4,1 Prozent - weit unter der Inflationsrate von 6,3 Prozent. Das ist für mich nicht nur eine "Provokation", wie Chefverhandler der Pro-Ge, Rainer Wimmer, richtig feststellte, sondern eine Beleidigung für alle Menschen, die täglich mit ihrer Arbeitskraft und ihrem Engagement zu diesem guten Gesamtergebnis beitragen. Unternehmer/-innen und Arbeitnehmer/-innen schaffen das nur gemeinsam, und das verdient auch eine Anerkennung in den Löhnen und Gehältern, vor allem auch aufgrund der teilweise horrenden Gewinne.







Hans Riedler, 4040 Linz