"Lokalpatriot" bringt die Mundart toll aufs Papier

Sehr geehrter Herr Bayer, mit Vergnügen habe ich wieder (wie immer) Ihren tollen "Lokalpatriot" ("Welcome in the international city of Sonkt Moschta!") am 5. 4. gelesen. Ich als gebürtiger und lebender "Stoa Steira" (Stoasteiermark = Gegend um die Waldheimat/Alpl/Krieglach - Peter Rossegger) musste drei Mal lesen, um es richtig zu verstehen - aber super!

Mich fasziniert aber immer wieder, wie Sie die Mundart, den Dialekt, so toll zu Papier bringen (Schreibweise). Das ist sicher nicht einfach. Dafür gebührt Ihnen meine große Bewunderung.

Roman Seitz

8700 Leoben