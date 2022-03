Lokalpatriotismus gefragt!

Auf Seite 1 der Salzburger Nachrichten prangte am 24. März groß der alte, bezüglich dessen Ankunft in Wien weitaus verspätet entstanden und erschienene Druck über den ersten Elefanten. Soweit, so gut, so schön, so interessant.

Es hätte aber gerade einer Zeitung, die "Salzburg" im Titel vor sich her trägt, vielleicht in diesem Zusammenhang auch ein Hinweis darüber nicht schlecht angestanden, was dieser "Soliman" - so der Name des Tieres, mit unserer Landeshauptstadt zu tun hat. In der der Elefant zwar nicht zugegen war, hingegen jedoch aber in Mühldorf am Inn, der westlichsten Enklave des damaligen Reichsfürstentum Salzburg.

Dort machte der Tross, der über Südtirol - in Brixen gibt es auch ein Hotel Elephant -herauf kam, Station und wurde verpflegt. Das belegen Dokumente, die im Dachboden des Hotels Elephant (daher auch der Name bei

uns) in der Sigmund-Haffner-Gasse entdeckt wurden.

Das Tier ging übrigens in Wien zugrunde, weil niemand wusste, was ein Elefant frisst. Die Knochen wurden übrigens zwei Jahre später, 1554, zum so genannten Elefanten-Stuhl verarbeitet, der als Kuriosität noch heute im Kloster Kremsmünster bestaunt werden mag. . .

Horst Erwin Reischenböck, 5061 Elsbethen