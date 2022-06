Lorettos sollen offener agieren

Zu "Die einflussreichen Lorettos hinterfragen die Erzdiözese" (SN vom 4. 6. 2022):

Dem Artikel von Marco Riebler ist nicht zu entnehmen, wo die gewiss "einflussreichen Lorettos die Erzdiözese hinterfragen". Mir stellt sich aber die Frage, warum nicht die Erzdiözese ihrerseits diese Gruppierung, die "in der Erzdiözese verwurzelt, bestens vernetzt ist und von der Wirtschaft gesponsert wird", kritisch begleitet?

Offensichtlich will der Gründer der Lorettos die "alte Kirche" bloß als "Steigbügelhalterin" für seine evangelikalen Ideen verstehen, wenn er sich freikirchlicher Instrumente bedient. Wenn sich der Verein den Vereinszweck "für eine Erneuerung der Katholischen Kirche" gegeben hat, dann wären die Inhalte offen zu diskutieren! Warum will Georg Mayr-Melnhof einerseits die Ziele der Bewegung nicht definieren und keine inhaltlichen Ansagen machen, wenn sie doch in der Firmvorbereitung in sehr fragwürdiger Art mitmischen, wie mir von Firmbegleiterinnen kürzlich geschildert wurde?

Die Lorettos werden bisweilen wahrgenommen als elitärer Gegenentwurf zu Pfarrgemeinden, die die Freuden und Mühen des Alltags in der Bildung von Gemeinschaft und religiösem Tun tragen. Dadurch, dass sich die Bewegung der Lorettos offensichtlich "als etwas Besseres" in der Gemeindeseelsorge versteht, kommt es mit ihren vereinnahmenden, noviziatsähnlichen Methoden zur verunglimpfenden Konkurrenz der mit Geld ringenden Pfarrarbeit. Es wäre mehr Transparenz in der pastoralen Arbeit wie in wirtschaftlichen Belangen vonnöten.

Gottes Geist will uns zu Pfingsten alle in unserer Taufberufung stärken, will uns durch die Firmung zu einer Entscheidung führen, dass wir eine offene Kirche leben und in ihr auch mitarbeiten, dass Menschen, junge wie ältere, durch die Sache Jesu gelingendes und erfüllendes Leben gestalten können. Ja, es braucht Veränderung in der Kirche, weg von der Enge hin zu einer geschwisterlichen Kirche, in der Strukturen für die Weihe von Frauen wie auch die Lebensform für Verheiratete offen sind!





Gidi Außerhofer, Pfarrer i. R., 5400 Hallein