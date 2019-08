LR Schwaiger vergisst auf Senioren

LR Schwaiger möchte die Barrierefreiheit in Neubauten einschränken. Ich finde, das ist keine gute Idee. Auch unsere Seniorinnen und Senioren profitieren von der Barrierefreiheit und diese Bevölkerungsgruppe wird immer größer. Meine Großeltern, 85 und 86 Jahre alt, sind zwar noch sehr fit für ihr Alter, aber es besteht natürlich immer die Gefahr einer Verschlechterung des Gesundheitszustands. Dann wären wir froh, wenn es viele barrierefreie Wohnungen in Salzburg gibt.

Ich möchte hiermit an LR. Schwaiger und die Landesregierung appellieren, im Sinne unserer Eltern und Großeltern die Barrierefreiheit auszubauen und nicht zu minimieren.



Thomas Rewitzer, 5082 Grödig