Burgenlands Landeshauptmann hat seinen Salzburger Parteifreunden einen Blitzbesuch gewidmet - wohl als eine Art Wahlhilfe gedacht. An Selbstbewusstsein mangelt es diesem Herrn nicht, denn ganz offensichtlich wähnt er sich als der bessere Spitzenkandidat und lässt sich das auch von angeblich seriösen Umfragen bestätigen. Mag sein, dass er dabei auch auf die Kurzlebigkeit politischen Erinnerungsvermögens setzt, denn scheinbar ist schon vergessen, dass Doskozil als Verteidigungsminister drauf und dran war, aus purem Populismus Panzer auf den Brenner zu schicken, um eine angebliche Welle an anstürmenden Flüchtlingen von österreichischem Boden fernzuhalten. Ein Machtwort des Bundeskanzlers hat dem ein Ende gesetzt.

Ein Teil meines politischen Bewusstseins gründet sich in Panzerbildern. 1968 in Prag, 20 Jahre später in Peking und vor allem 1956 in Budapest. Stählerne Ungetüme, die auf verzweifelte Menschen zurollen, um sie zu vertreiben oder zu zerquetschen. Ich war noch ein Bub, als 200.000 Verzweifelte in unser Land geflüchtet sind, um den Panzern zu entkommen.

Die Brücke im burgenländischen Andau wurde für diese Menschen zum Symbol der Hoffnung auf Freiheit. Ich werde das niemals vergessen und daher hat ein Mensch, der sich anschickte, mit seiner geliehenen Macht gepanzerte Fahrzeuge Menschen entgegenzustellen, die zu Fuß und mit ihren Kindern samt ein paar Habseligkeiten zu uns kommen wollten, nicht die charakterliche Reife, um an der Spitze einer Regierung zu stehen. Das war nämlich kein Ausrutscher, sondern Kalkül, um zumindest die Lufthoheit über den Stammtischen zu gewinnen.



Wolfgang Radlegger, (auch einmal SPÖ-Landesparteiobmann), 5020 Salzburg