Lufthunderter: Welche Logik?

Der Lufthunderter zwischen Salzburg und Golling hat die Luftmesswerte nachweislich verbessert, darum schaffen wir ihn wieder ab, welche Logik verbirgt sich hier dahinter? Das wäre etwa so, als würden Strafgesetze wieder abgeschafft, weil diese die Straftaten verringert haben. Übrigens: Laut Umweltbundesamt würde Tempo 100/80 die Treibhausgase in Österreich um ein Drittel verringern, zu Null Mehrkosten. Im Gegenteil: Generelle Tempobeschränkungen würden auch die Unfallhäufigkeit senken, was uns menschliches Leid und dem Staat Kosten ersparen würde. Zugleich gingen der Spritverbrauch und damit die Treibstoffkosten spürbar zurück.





Hans Holzinger, 5201 Seekirchen