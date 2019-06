Luftraum Lungau

Einerseits taucht immer wieder taucht der Lungau auf, wenn es um die Verweigerung von Windrädern geht, andererseits jammert beinahe jedermann über das Aussterben von Insektenvölkern.

Nun wird im "Stern" Nr. 24, S. 6, berichtet, dass wandernde Schmetterlinge wie Distelfalter und Admiral, aber auch Marienkäfer, Blattläuse oder Wespen für ihre Reisen oft Luftströmungen in großer Höhe nutzen. So gelangen sie auch in den kritischen Bereich von Rotorblättern.

Am deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt kam man 2018 zu dem Ergebnis, dass pro Jahr 1200 Tonnen Fluginsekten an deutschen Windkraftanlagen sterben könnten. Gibt es davon aus Österreich irgendwelche Erkenntnisse?



Josef Grubmüller, 2410 Hainburg an der Donau