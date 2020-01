Luftschlösser für den Klimaschutz

Zum Thema Klimaschutz überschlagen sich derzeit die Ideen und Forderungen der verschiedensten politischen Gruppierungen. Es scheint ein Wettbewerb ausgebrochen zu sein nach dem Motto "Wer bietet mehr".

Wie es scheint, bleibt dabei aber der Realitätssinn völlig auf der Strecke. Wer beantwortet die Frage, woher der ganze Strom kommen soll, wenn alle Fahrzeuge, die heute mit Verbrennungsmotoren unterwegs sind, in relativ kurzer Zeit mit Strom betrieben werden sollen? Oder die Frage, woher ältere Häuslbauer am oder nach dem Ende ihrer aktiven Berufstätigkeit das Geld nehmen sollen, um ihre funktionsfähigen und sorgfältig gewarteten Öl- oder Gaskessel durch neue Heizsysteme zu ersetzen, die nicht direkt mit den übrigen Installationen in den Häusern kompatibel sind? Oder die Frage, warum die Autos und die Heizsysteme so stark im Fokus sind, während die riesigen Energieverbraucher im Bereich der IT völlig außen vor bleiben? Dabei brauchen die Systeme von Google, Amazon, Facebook und Co sowie Streamingdienste wie Netflix oder die gigantischen Computer der Blockchain-Technologie heute bereits mehr Energie als der gesamte Kraftfahrzeugbereich - und sie wachsen weiter sehr schnell.

Wir werden die Herausforderungen des Klimaschutzes nicht bewältigen, indem auf internationalen Konferenzen, zu denen die Teilnehmer mit einer Flotte von Privatjets anreisen, großartige Luftschlösser gebaut werden. Vielmehr wird es darum gehen, Schritt für Schritt sinnvolle Projekte zu planen und zugleich auch jeweils die Machbarkeit zu prüfen und sicherzustellen.

Nur wenn wir realistisch vorgehen und nicht nur große Reden "zum Fenster hinaus" halten, haben wir eine reale Chance, diese große Aufgabe der Menschheit auch einigermaßen zufriedenstellend und zukunftsorientiert zu bewältigen.



Dr. Günther Pacher, 9800 Spittal